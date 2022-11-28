Новые правила парковки во дворах могут ввести в Петербурге

Во дворах появится новая разметка для парковки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые правила парковки могут появиться в Петербурге. Ограничения коснутся стоянки во дворах города. В частности, водителям хотят запретить ставить машину у площадок с мусорными контейнерами и обяжут их оставлять место для проезда пожарной техники.

- Мы разработали проект постановления о внесении изменений в правила благоустройства. Предложили разметку и маркировку мест во дворах и внутриквартальных проездах, - рассказывал ранее глава Жилищного комитета Олег Зотов.

Но если в случае Жилкома речь идет об уборке дворов, то в МЧС ратуют за свободный проезд для пожарных машин. В последнее время проблема запаркованности стала очень актуальной. Фактически, разметка лишь обозначит те места, на которых нельзя стоять и сейчас. Но так будет нагляднее.

Если инициативу примут, то в узких местах, например ближе трех метров к повороту, появится разметка, на которую автомобиль поставить будет нельзя. Также водителям запретят перегораживать пешеходные дорожки. Нарушителей будут штрафовать. А возможно, и эвакуировать.