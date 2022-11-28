Похолодание вернется в Петербург в начале декабря

С началом декабря в Петербурге наступит и температурная и календарная зима. Фото: Артем КИЛЬКИН

Потепление, которое пришло в Петербург в начале рабочей недели, задержится всего на несколько дней. Уже с четверга Северную столицу ждет новое похолодание. Возвращение морозов совпадет с началом календарной зимы.

- Новая рабочая неделя начинается с более теплой, но зимней погоды, которая сменится более морозной во второй половине недели. Хотя там уже будет декабрь, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

С понедельника по среду термометры будут показывать -2...-4 градуса днем и чуть ниже - ночью. С приходом декабря температура упадет до -5...-7. Существенных осадков прогноз пока не обещает, но небольшие снегопады в понедельник возможны.

Что касается уходящего ноября, то он стал холоднее обычного.