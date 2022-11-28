Самыми популярными именами 2022 года в Петербурге стали Александр и София

Вторыми по популярности стали Михаилы и Анны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, какими именами петербуржцы чаще всего нарекали новорожденных детей в 2022 году. Комитет по делам ЗАГС поделился с «КП-Петербург» топом-10 самых популярных женских и мужских имен.

Сыновей чаще всего называли Александрами, это имя держится на главенствующей позиции с 2013 года, говорят данные комитета. Замыкают пятерку лидеров 2022 года Михаил, Максим, Лев и Артем. С прошлого года предпочтения родителей слегка изменились: чуть востребованнее были Иваны и Марки.

Дочерей же горожане повально называли Софиями, это имя держится в топе самых популярных с 2017 года.

- По состоянию на 23 ноября самые популярные женские имена: София, Анна, Мария, Алиса, Ева, - отметили в комитете.

В прошлом году в ходу у родителей был все тот же набор девичьих имен. Немного менялись позиции в рейтинге популярности у Анастасий, Викторий и Полин.