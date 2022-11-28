Число перелетов бизнес-туристов в Петербург упало на 47% за три года

Деловые туристы снова начинают летать в Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество перелетов бизнес-туристов в Петербург по сравнению с допандемийным 2019 годом упало на 47%. При этом, с прошлого года отрасль начала понемногу восстанавливаться и выбираться из ямы. Заметен небольшой рост.

- Число авиаперелетов бизнес–туристов в Петербург выросло на 5% по сравнению с прошлым годом, - пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные компании «Аэроклуб».

Если брать период с января по ноябрь 2022 года, то чаще всего в Петербург летали деловые люди из Москвы, Екатеринбурга, Калининграда, Казани и Нижнего Новгорода. Средняя стоимость авиабилета в бизнес-класс составила 45 тысяч рублей. С прошлого года билеты подорожали на 38%

Видимо поэтому большим спросом начали пользоваться деловые поездки в «Сапсанах». Именно на железнодорожный транспорт приходится две трети поездок между Москвой и Петербургом.