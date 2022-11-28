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НовостиОбщество28 ноября 2022 14:37

Отели Петербурга начали получать заявки на раннее бронирование номеров к ПМЭФ-2023

Ежегодный форум пройдет с 14 по 17 июня
Анастасия НУРАДИЛОВА
Отели начали бронировать номера на даты проведения ПМЭФ

Отели начали бронировать номера на даты проведения ПМЭФ

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургский Международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в 2023 году с 14 по 17 июня. Но, несмотря на то что до ежегодного события еще несколько месяцев, бронирования в пятизвездочных отелях на эти даты уже начались.

- Номера на даты проведения ПМЭФ начали бронировать в гостинице «Астория», для которой ранние бронирования к форуму стали уже традицией. Так рано бронировать можно только по запросу, ведь не ясно, сколько будут стоить номера через полгода, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Как сообщают эксперты в гостиничном бизнесе, даже специальный запрос не может гарантировать гостю окончательную цену на номер в следующем году.

Обычно, раннее бронирование на даты ПМЭФ возможно только в пятизвездочных отелях, и чаще всего у гостей запрашивают аванс. Однако и трехзвездочные гостиницы имеют отношение к форуму: туда заселяют, в том числе, организационный персонал.