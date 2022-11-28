Более 960 кубометров снега вывезено из Петербурга с начала снежного периода

В городе уже несколько раз выпадал снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург зима пришла немного раньше времени. В городе уже несколько раз выпадал снег, а это заметно прибавило работы сотрудникам дорожных предприятий. С начала снежного периода они вывезли из города 961 кубометр снега. 772 из них - только за эту неделю.

- Дорожные предприятия отправляют весь снег в места утилизации. 961 кубометр – это не так уж мало для осени, учитывая, что серьезных снегопадов еще не было. Только в некоторых районах локально наметало по два сантиметра или даже чуть больше, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

В ведомстве также отметили, что садово-парковые предприятия завершили подготовку зеленых насаждений к земле: все растения утеплили. Например, в Московском районе теплую «униформу» получили более 800 деревьев. Их кроны укрыли специальным материалом, а молодые посадки утепляли торфом.