Четыре МФЦ перешли на электронные талоны в Петербурге

МФЦ перешли на электронные талоны Фото: Олег ЗОЛОТО

Четыре МФЦ Петербурга перешли на электронные талоны вместо бумажных. Отечественная система управления очередью «Энтер» появилась в центрах госуслуг в Выборгском, Невском, Приморском и Пушкинском районах. При этом возможность получить бумажный талон сохраняется.

- О том, что можно подойти к окну специалиста, пользователь будет узнавать с экрана своего смартфона. Это удобно, современно и позволяет сэкономить бумагу, - отметила председатель Комитета по информатизации и связи Петербурга Юлия Смирнова.

Посетителям предлагают сканировать специальный QR-код при помощи мобильного телефона. А когда очередь подойдет, на телефон придет уведомление. Это позволит человеку при необходимости выйти из здания и не пропустить свою очередь.

Также, положительной стороной перехода на электронные талоны специалисты считают экологичность, уменьшение количества мусора и экономию бюджетных средств.