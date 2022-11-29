Спрос на водителей в Петербурге вырос на 74%

Спрос на водителей вырос в Петербурге на 74% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге очень сильно вырос спрос на водителей. Количество вакансий для шоферов с начала осени в городе увеличилось на 74 процента. Вместе с этим растет и предлагаемая зарплата. Об этом 29 ноября 2022 года сообщает сервис hh.ru.

- В трети вакансий для водителей предлагается работа вахтой. В данном случае многие региональные компании заходят на местный рынок труда и ищут водителей-петербуржцев, предлагая переезд или временное размещение в своих регионах за пределами Петербурга, - сообщают эксперты.

На данный момент в Петербурге открыто 4 тысячи вакансий для водителей. При этом, на одну вакансию приходится всего 3,8 активных резюме, что говорит о дефиците кадров.

Растет и предлагаемая зарплата для водителей. Только за месяц средний заработок вырос на 15 тысяч рулей до 85 тысяч рублей.