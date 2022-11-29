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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 7:34

10-летняя девочка сломала руку, упав в салоне автобуса в Петербурге

Ребенок не удержался из-за резкого торможения транспорта
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
10-летняя пассажирка автобуса в Петербурге сломала руку, упав в салоне

10-летняя пассажирка автобуса в Петербурге сломала руку, упав в салоне

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка упала в салоне автобуса и сломала руку. Инцидент произошел днем 28 ноября 2022 года в поселке Металлострой из-за того, что водитель автобуса резко затормозил. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 16:43 часов, когда автобус проезжал напротив дома 24 по Центральной улице в Металлострое, 62-летний водитель резко нажал на педаль тормоза. Из-за этого 10-летняя девочка, которая стояла в в центральной части автобуса и держалась за поручень, не удержалась и упала, сломав руку, - рассказали в полиции.

В итоге маленькую пассажирку госпитализировали в больницу с закрытым переломом правой руки. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

На данный момент полиция проводит проверку по факту инцидента.