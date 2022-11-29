Инженера задержали за изнасилование 4-летней дочери в Петербурге

Петербургского инженера заподозрили в инцесте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала инженера за изнасилование четырехлетней дочери. О жутком инцесте в правоохранительные органы заявилась мать девочки. 36-летняя женщина обратилась в полицию в первом часу ночи 28 ноября 2022 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- На 37-летнего сотрудника газовой компании 28 ноября в первом часу ночи заявила его 36-летняя супруга. Женщина рассказала, что с 19 по 20 ноября ее муж, находясь в их квартире на Малом проспекте Васильевского острова совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их общей маленькой дочери, - рассказал источник.

В тот же день следователи задержали инженера. Сейчас он находится под стражей, проводится следствие. Известно, что по факту уже возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении маленького ребенка.