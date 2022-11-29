Правила содержания домашних животных в Петербурге утвердят на уровне закона

В Петербурге правила содержания домашних питомцев предлагают утвердить на уровне закона Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге на законодательном уровне собираются утвердить правила содержания домашних животных. На данный момент вопрос уже рассматривается в Законодательном собрании города. Основные вопросы: четкий порядок выгула собак, а также запрет на создание в квартирах питомников. Об этом 29 ноября 2022 года рассказал председатель парламента Александр Бельский.

- Согласен, что ограничивать число питомцев все-таки нужно, но в разумных пределах. Максимум одно животное на семью — абсурд. Но если дома десятки кошек или собак — это серьезная проблема как для соседей, так и для самих зверей, - отметил парламентарий.

Бельский подчеркнул, что люди должны нести ответственность за своих домашних питомцев, при этом заботясь о комфорте окружающих. Сколько же будет разрешено держать дома собак и кошек, пока что не уточняется.