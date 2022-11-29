Четыре ведра патронов и немецкий пистолет нашли в машине у безработного в Петербурге

Безработный петербуржец вез целый арсенал в своем УАЗе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Три пистолета времен войны и четыре ведра патронов нашли в машине жителя Петербурга. Его УАЗ «Патриот» остановили в Пушкинском районе города для проверки. При осмотре багажника и были обнаружены оружие с боеприпасами.

- Согласно экспертизе, один пистолет пригоден для стрельбы. Два остальных - непригодны, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Что касается патронов, то они оказались спортивно-охотничьими и вполне пригодными к применению по прямому назначению. Теперь мужчине придется объяснять происхождение арсенала. А пока на него завели уголовное дело о незаконном хранении оружия.

38-летнего безработного отпустили до суда под подписку о невыезде. Пистолеты и патроны остались в полиции.