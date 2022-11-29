Депутат ЗакСа предложил повысить штраф за выгул собак без намордника и поводка в Петербурге до 15 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Законодательное собрание Санкт-Петербурга собирается установить правила содержания домашних животных. Помимо запрета на создание питомников в многоквартирных домах, парламентарии планируют разработать четкий свод правил выгула собак. Об этом 29 ноября 2022 года эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок.

- Владельцы опасных пород собак не соблюдают элементарных правил безопасности - поводок и намордник. Это приводит к плохим последствиям. Помимо этого, важно установить список ограничений для владельцев собак, используя не только фактор высоты холки, но и непосредственно самой породы, ведь некоторые более расположены к агрессивному поведению, - отметил Четырбок.

Также депутат заявил, что в центре Петербурга, где, к слову, совсем нет специальных площадок для выгула собак, можно "закрывать глаза" на то, что с собаками гуляют в парках, например, в Таврическом. Однако важно, чтобы все собаководы водили своих питомцев на поводке и в наморднике, а также убирали за животными фекалии.

- Нарушителей надо штрафовать. Причем, установить штраф более 5 тысяч рублей, хорошо бы 15 тысяч рублей, - добавил депутат.