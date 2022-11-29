Реставрацией церкви Анненкирхе в Петербурге займется главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов займется реставрацией знаменитой церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге. Это подтвердил 28 ноября 2022 года сам архитектор в своих социальных сетях.

- Лютеранская община предложила мне заняться проектом реконструкции Церкви Святой Анны в Санкт-Петербурге, - рассказал Кузнецов.

Церковь была построена еще в 1704 году, но тогда она была деревянная. Каменный храм был возведен уже в 70-х годах 18-го века. В 1935 году храм был закрыт, а через год в здании церкви был устроен кинотеатр "Спартак". Показ фильмов продолжался до 2001 года. В 2002 году в церкви произошел сильный пожар. С тех пор интерьер храма так и не восстановлен, а обгоревшие стены стали визитной карточкой церкви. Реставрация фасадов была проведена в 2010 году.

- В данный момент там идут обследования состояния здания, по их результатам будет понятен масштаб работ. Думаю, что первые предложения мы сможем показать в феврале 2023 года, - добавил Кузнецов.