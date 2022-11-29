Дворцовая набережная уйдет на капитальный ремонт в 2023 году

Кроме набережной обновление ждет 16 мостов и путепроводов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главная набережная Петербурга – Дворцовая – уйдет на капитальный ремонт в 2023 году. Как рассказал директор ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин, набережную будут обновлять участками.

Ремонтные работы пройдут также на Красном мосту через Мойку, на Старо-Никольском мосту и мосту Декабристов через Крюков канал, на Ново-Московском мосту через Обводный канал, Прачечном мосту через Фонтанку. Обновление ждет Эрмитажный и Малоохтинский мосты.

- «Мостотрест» отремонтирует также Варшавский, Митрофаньевский, Семеновский, Шлиссельбургский мосты, путепроводы через Московское шоссе, через железнодорожные пути станции Автово и Бугровский путепровод, - рассказал Кочин.

Всего учреждение запланировало поработать над 17 объектами.

Кстати, в межнавигационный период 2022-2023 годов, «Мостотрест» проведет традиционное техническое обслуживание всех разводных переправ. Специалисты починят кабели электроснабжения, конструкции водоотвода, гидросистемы, каким-то из мостов «полечат» смотровые проходы, крыши и окна павильонов на опорах.