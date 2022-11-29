Житель Подмосковья отсудил почти 4 млн рублей у петербургской компании аз «убитую» иномарку

Приставы взыскали со страховой компании почти 4 млн рублей за разбитую "Ауди". Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше года понадобилось житель Подмосковья, чтобы восстановить справедливость и получить деньги за машину, практически уничтоженную в ДТП машину. Его «Ауди» была застрахована по КАСКО в петербургской компании. Но последняя не хотела платить по счетам.

- Страховая компания отказалась выплачивать возмещение, поскольку ущерб якобы не превышал 75% страховой стоимости, - пишет «Мойка 78».

Мужчина с выводами страховщиков не согласился и привлек эксперта для оценки ущерба и реальности восстановления машины, а потом обратился в суд. На основе выводов экспертизы судья признал машину «убитой», то есть не подлежащей восстановлению по экономическим соображениям - ремонт оказался бы дороже покупки нового автомобиля.

Страховщика обязали выплатить владельцу 3,8 миллиона рублей. Но компания отлынивала от исполнения решения суда, пока приставы не арестовали семь автомобилей ответчика. После этого деньги поступили на счет автомобилиста.