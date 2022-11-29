В Петербурге будут судить водителя после жесткого ДТП на Двинской улице

Лихач предстанет перед судом после серьезного ДТП Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Калининского района провела проверку после жуткого ДТП на Двинской улице в Петербурге. Происшествие случилось 29 марта прошлого года. Один из участников аварии получил серьезные травмы, которые считаются тяжким вредом здоровью. Виновник ДТП предстанет перед судом.

- Водитель «ЛМ 1К.6» сильно разогнался и поэтому не смог контролировать автомобиль. Из-за этого он столкнулся с автомобилем «Ситроен Берлинго», который ехал с включенной аварийной сигнализацией. От удара машину отбросило в противоположную часть дороги, при этом были задеты другие автомобили, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В ДТП сильно пострадал водитель «Ситроен Берлинго». Он получил многочисленные травмы. Уголовное дело на виновника аварии направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.