Петербуржца наказали за осквернение Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге

Мужчина сужден за осквернение Вечного огня на Марсовом поле Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге суд наказал мужчину за осквернение Вечного огня на Марсовом поле. За свою "шалость" петербуржец получил уголовное дело об осквернении мест захоронения - мужчина затушил пламя. Об этом 30 ноября 2022 года рассказали в прокуратуре Северной столицы.

- Ночью 26 февраля 2021 года мужчина, находясь на территории мемориального памятника "Борцам революции", который находится на Марсовом поле, из хулиганских побуждений, потушили пламя огня, кинув снег в сопло Вечного огня, - сообщили в прокуратуре.

В итоге за хулиганство мужчину признали виновным по уголовной статье. Мировой судья назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 100 часов.