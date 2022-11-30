Новый природный заказник «Сестрорецкие дюны» появится в Петербурге

В Петербурге появится новый природный заказник "Сестрорецкие дюны" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются создать новый природный заказник. "Сестрорецкие дюны" располагаются на территории Курортного района города и имеют уникальный ландшафт. На данный момент проект находится на согласовании антикоррупционной экспертизы.

- На территории заказника представлены уникальные для Петербурга древние дюны, сформировавшиеся в период существования Литоринового моря 8 000–3 000 лет назад. Абсолютная высота дюн, покрытых главным образом сосновыми лесами, достигает 20 метров. В междюнных понижениях распространены мелколиственные, в основном, березовые леса. На территории располагаются два озера: Болотное и Лесное, - говорится в документе.

Помимо этого, на территории дюн растет восковница болотная - растение, занесенное к Красную книгу России. Отметим, что общая площадь планируемого заказника более 530 тысяч квадратных метров.