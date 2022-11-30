Современные спортивные площадки появились в парке Героев-Пожарных Петербурга

В парке Героев-Пожарных создана современная спортивная инфраструктура Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается благоустройство парка Героев-Пожарных во Фрунзенском районе. Первая часть парка была благоустроена в 2019 году. 30 ноября 2022 года состоялось торжественное открытие второй части парка, где появились современные спортивные площадки. Об этом сообщили в Смольном.

- Сегодня это один из самых больших и красивых парков города. В ближайшее время здесь будет установлен памятник, посвященный нашим героям – спасателям и пожарным, - сказал губернатор города Александр Беглов.

В парке появились новые пешеходные маршруты, искусственный холм, с которого отрывается вид на всю территорию, а также катальная горка для детей. Также обустроены спортивные зоны для занятий теннисом, волейболом, баскетболом, установлены тренажеры, создана детская игровая зона.