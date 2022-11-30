На петербургской дамбе закрыли один затвор

Дамбу проверили а готовность к зиме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На петербургской дамбе закрыли одно из двух судопропускных сооружений. Сегодня комплекс, защищающий город от наводнений, проверяют на готовность к зиме. Специалисты оценивают работоспособность механизмов и следят, чтобы все открывалось-закрывалось в штатном режиме.

- 30 ноября затвор судопропускного сооружения С-2 установлен в положение «закрыто», проведена проверка гидромеханического оборудования и электронных систем управления, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений.

Движение транспорта из-за испытаний не прерывалось и сейчас машины спокойно могут проехать по дамбе как в сторону Кронштадта, так и в Петербург. Что касается испытаний, то они показали полную готовность комплекса к зиме.