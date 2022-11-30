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НовостиОбщество30 ноября 2022 13:28

178-килограммовому петербуржцу урежут желудок для похудения

46-летний мужчина резко располнел из-за гормонального сбоя
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге прооперируют 178-килограммового мужчину.

В Петербурге прооперируют 178-килограммового мужчину.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Операцию по ушиванию части желудка проведут 178-килограммовому жителю Петербурга, который резко располнел из-за гормонального сбоя. За помощью 46-летний мужчина, строитель по профессии, обратился в Госпиталь для ветеранов войн.

- Я всегда весил около 85-90 килограммов, питался скромно, в семье крупных людей нет. Никогда не думал, что придется столкнуться с таким заболеванием, - приводит слова необычного пациента «Петербургский дневник».

По словам мужчины, никакие диеты и фитнесс ему не помогали. Максимум получалось сбросить несколько килограммов, но затем вес возвращался. Так прошло 10 лет, пока ситуация не стала критической. Из-за большого веса порвались связки на ноге и мужчина потерял способность свободно передвигаться, а значит работать и содержать семью.

После резекции желудка врачи обещают потерю веса в 40 килограммов, но только при соблюдении всех рекомендаций. Дальнейшее похудение - дело самого пациента.

Вес 46-летний пациент набрал за 10 лет. Фото: Госпиталь для ветеранов войн.

Вес 46-летний пациент набрал за 10 лет. Фото: Госпиталь для ветеранов войн.