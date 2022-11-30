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НовостиЗвезды30 ноября 2022 13:56

Вход в Эрмитаж будет бесплатным 7 декабря

Традиционно День Эрмитажа отмечается в День святой Екатерины
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным

7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ежегодно 7 декабря Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга торжественно празднует День Святой Екатерины. В честь праздника вход для всех желающих в музей станет бесплатным. Также к празднику главный музей города организовал интересную программу, а также подготовил подарки для посетителей.

- Мы придумали Дни Эрмитажа в самом начале работы над концепцией программы "Большой Эрмитаж". Сначала это было очень утилитарно: мы решили отмечать День Эрмитажа в День Святой Екатерины, потом стали праздновать день Георгиевского зала, как некий фандрейзинг, чтобы собрать деньги на реставрацию тронного места. Сами Дни Эрмитажа расширились – теперь мы регулярно проводим их в разных городах России, - отметил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В музее откроются новые выставки. Так, в декабре посетителей ожидает "Русский авангард. Искусство для нового мира", а в Юсуповском дворце представят "Мир русского дворянства. Юсуповы и Восток".

Напомним, 7 декабря вход в Главный музейный комплекс, Главный штаб, музей Императорского фарфорового завода будет бесплатным.