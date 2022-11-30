5 млрд рублей направил Петербург на создание школьных лабораторий и профильных классов

Петербург направил на создание школьных лабораторий и профильных классов 5 миллиардов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга делает большой вклад в детское образование. Только за полтора года город выделил 5 миллиардов рублей на создание профильных классов и создание школьных лабораторий. Деньги выделяются по грантам. Подать заявку школа может вместе с вузом, предприятием, колледжем или научной лабораторией. Об этом 30 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- Это другой уровень образования. Детям наряду со школьными учителями преподают профессора вузов. Практические занятия ведут сотрудники предприятий. Первую профессию дают мастера производственного обучения колледжей, - рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что в систему подготовки кадров будет включена минимум половина школ, грантовая поддержка будет продолжена.