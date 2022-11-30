На Дворцовой площади пройдет мэппинг-шоу к 350-летию со дня рождения Петра I

На Дворцовой площади покажут мэппинг-шоу к 350-летию со дня рождения Петра I Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого состоится мэппинг-шоу. Оно пройдет 3 и 4 декабря 2022 года на Дворцовой площади. Мультимедийное представление развернется на фасаде Главного штаба. Об этом рассказали в Комитете по культуре города.

- Мультимедийный спектакль "Петр Первый" отобразит самые значимые страницы биографии первого российского императора и подчеркнет его роль в истории государства. Основу видеоряда составили исторический художественный материал и специально отснятый видеоконтент, - сообщили в Смольном.

Шоу будет проходить с 18:00 до 23:00 часов. Продолжительность сеанса по 40 минут.

Также в эти дни на Дворцовой состоится первый общероссийский конкурс современного медиаискусства "Страна СВЕТА". Свои работы представят аниматоры, специалисты AR/ VR технологий и художники.