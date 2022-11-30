Мошенники забрали у пенсионера в Петербурге 1 млн рублей, угрожая посадить его жену

Пенсионера в Петербурге обманули на 1 млн рублей, угрожая посадить его жену за ДТП Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионер стал жертвой мошенников и отдал им 1 миллион рублей, пытаясь спасти жену от тюрьмы. В действительности, 85-летний мужчина попался на классический телефонный обман. Об этом 30 ноября 2022 года пишет "Мойка78".

- Жертвой мошенников стал 85-летний пенсионер с Ланского шоссе. Утром ему позвонила неизвестная и начала рассказывать, как супруга петербуржца устроила ДТП, и теперь ей грозит уголовная ответственность, - пишет издание.

Несчастный мужчина очень испугался и поверил в рассказ мошенника. Вскоре к нему домой пришел незнакомец, который выступал в роли курьера. Пенсионер отдал мужчине 1 миллион рублей, думая, что спасает жену. Но в действительности мошенник просто исчез с деньгами мужчины.

Поняв, что попал на уловку, мужчина позвонил в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело.