Вторую часть парка Героев-пожарных открыли в Петербурге. Фото: правительство Петербурга

Вторую очередь парка Героев-пожарных открыли во Фрунзенском районе Петербурга 30 ноября. Первая часть места отдыха была благоустроена еще в 2019 году. Теперь здесь появились детские и спортивные площадки для занятий баскетболом, теннисом и волейболом. Кроме этого в парке благоустроили новые пешеходные маршруты.

- В парке Героев-пожарных появились искусственный холм и смотровая площадка. Неподалеку от этой площадки поставили горку для детей, на которой уже можно прокатиться, - рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

На церемонии открытия присутствовал и глава города Александр Беглов. Он отметил, что парк Героев-пожарных является одним из самых больших и красивых парков города.

- Совсем скоро здесь установят памятник, который посвящен спасателям и пожарным, - анонсировал губернатор Петербурга.