Дефицит консультантов и банкиров наблюдается в Петербурге

Нехватка кандидатов наблюдается с начала года на постоянной основе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кадровый голод наблюдается в некоторых сферах в Петербурге. Ярко выраженный дефицит кадров испытывает сразу пять профессиональных сфер. В городе слишком мало желающих занять эти вакансии. Нехватка кандидатов наблюдается с начала года на постоянной основе.

- На одну вакансию приходится меньше одного резюме в таких сферах, как «Рабочий персонал», «Банки и финансы», «Добыча сырья», «Домашний персонал» и «Консультирование». По-прежнему виден дефицит курьеров, водителей, производственного и рабочего персонала, - рассказали в пресс-службе hh.ru.

При этом, больше всего петербуржцев, которые хотят работать госслужащими, юристами, администраторами, а также стать работниками таких сфер, как «Наука и образование» и «Управление персоналом». В этих областях замечен наиболее высокий уровень конкуренции: на одно рабочее место приходится от 7 до 16 резюме.