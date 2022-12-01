Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 7:58

Вице-губернатор Повелий: в Петербурге не льют реагенты на дороги

По словам чиновника, дорожные и коммунальные службы используют только соль для борьбы со снегом и гололедом
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге не используют реагенты для борьбы со снегом.

В Петербурге не используют реагенты для борьбы со снегом.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге не используют реагенты и химию для борьбы с гололедом и снегом на дорогах. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал вице-губернатор города Анатолий Повелий.

- Петербург не использует реагенты, всякие яды и прочие химикаты. Используется простая соль, - заверил чиновник, рассказывая о местах складирования снега.

Жители города опасались, что горы собранных с улиц снежных масс при таянии выделяют вредные вещества, которые проникают в землю. Но Повелий заявил, что природе горы снега не вредят. А без мест для временного складирования все равно не обойтись, в один момент вывезти весь объем осадков на снегоплавильные пункты просто невозможно.