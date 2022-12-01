Вице-губернатор Повелий: в Петербурге не льют реагенты на дороги

В Петербурге не используют реагенты для борьбы со снегом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге не используют реагенты и химию для борьбы с гололедом и снегом на дорогах. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал вице-губернатор города Анатолий Повелий.

- Петербург не использует реагенты, всякие яды и прочие химикаты. Используется простая соль, - заверил чиновник, рассказывая о местах складирования снега.

Жители города опасались, что горы собранных с улиц снежных масс при таянии выделяют вредные вещества, которые проникают в землю. Но Повелий заявил, что природе горы снега не вредят. А без мест для временного складирования все равно не обойтись, в один момент вывезти весь объем осадков на снегоплавильные пункты просто невозможно.