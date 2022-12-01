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НовостиОбщество1 декабря 2022 14:29

Работники Ikea в Петербурге устроили забастовку

Сотрудники требуют от корпорации коллективные переговоры
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге сотрудники Ikea объявили забастовку

В Петербурге сотрудники Ikea объявили забастовку

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге сотрудники компании Ikea устроили забастовку. Информация об этом появилась в группе в социальных сетях "Профсоюз Икеа Дыбенко". Работники требуют от корпорации, которая официально ушла с рынка России, коллективных переговоров.

- Работники филиала "Икеа Дыбенко" объявили предупредительную забастовку в ответ на уклонение корпорации "Икеа" от коллективных переговоров, - говорится в обращении членов профсоюза.

Напомним, что после того, как компания закрыла магазины, она пообещала сохранить своим сотрудникам рабочие места, а также заработную плату. Однако, судя по недовольству людей, не все обещания были сдержаны. Теперь же работники требуют переговоров, на которых они хотят получить право выбора: или сохранить рабочие места, или получить достойные выходные пособия.