ВИЧ инфекцию выявили у 1 тысячи человек в Петербурге в 2022 году

В Петербурге в 2022 году ВИЧ-инфекцию выявили у 1 001 человека Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается снижение заболевания ВИЧ инфекцией. Так, в 2022 году на 1 октября наличие заболевания было выявлено у 1001 человека. Об этом 1 декабря 2022 года пишет "Мойка78".

- В 2021 было выявлено 1 399 случаев, в 2020 – 1 270, в 2019 – 1 583. На сегодняшний день в Петербурге число инфицированных составляет 43 729 человек, - пишет издание.

Отмечается, что среди инфицированных в Петербурге больше мужчин. Но с 2002 года начинается прослеживаться тенденция роста заболевания среди женщин.

Также в Комитете по здравоохранению сообщили, что из Из регионального бюджета в 2022 году для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции выделено 379,9 миллионов рублей, на 2023 году - 451,1 миллионов рублей.