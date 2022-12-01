Спрос на фельдшеров в Петербурге вырос на 78% за месяц

В Петербурге вырос спрос на фельдшеров Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спрос на фельдшеров растет по всей России, в том числе в Северо-Западном федеральном округе. В Петербурге спрос на таких медиков поднялся на 78%, а в Ленинградской области – на 36%. Чаще всего, фельдшеры требуются в государственные учреждения здравоохранения.

- В ноябре 50% всех вакансий размещены от государственных медучреждений. Некоторые работодатели даже готовы помочь с переездом в другой город. В 30% вакансий по всей России медицинским сотрудникам предлагают работать вахтовым методом в разных уголках страны, - сообщает hh.ru.

В пресс-службе сервиса отмечают, что средняя заработная плата фельдшеров в медицинских учреждениях Северо-Западного федерального округа составляет до 45 тысяч рублей. А при работе вахтовым методом – 60 тысяч рублей и выше. Выгоднее всего работать в частных клиниках и коммерческих организациях – там можно заработать до 100 тысяч рублей в месяц.