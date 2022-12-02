Температура воздуха в Ленобласти опустится до -20 градусов в ночь на 2 декабря

В Ленобласти 2 декабря будет холодно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Переменная облачность ожидается в Ленинградской области 2 декабря. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Восточный и юго-восточный ветры подуют со скоростью от двух до семи метров в секунду. Ночью ожидается от -6 до -20 градусов, а днем будет от -4 до -13. На дорогах местами гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Похожая погода ожидается 2 декабря в Петербурге. Существенных осадков не предвидится, а скорость ветра достигнет семи метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от -8 до -12 градусов, а днем будет от шести до восьми градусов со знаком минус, сообщает региональное МЧС.

Спасатели советуют водителям быть осторожными на дорогах и соблюдать дистанцию, ведь на проезжей части образуется гололедица.