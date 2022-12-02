Петербург оказался на десятом месте в России по уровню ожидаемой зарплаты

Ищущие работу петербуржцы в среднем рассчитывают получать 59 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург стал только десятым регионом России по уровню зарплатных ожиданий у ищущих работу людей. В среднем, обычный петербуржец, который находится в поисках постоянного места, при трудоустройстве хотел бы получать чуть больше 59 тысяч рублей на руки.

- Петербург по уровню ожидаемых зарплат оказался на 10 месте по стране: соискатели Северной столицы в среднем рассчитывают на 59 400 руб. Это на 4 361 рубль больше, чем по России в целом (55 036 рублей), - сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

В первую тройку вошли регионы с высокой стоимостью жизни и столица с высокими амбициями жителей: Чукотка - 92 230 рублей, Москва - 78 121 рубль, Сахалинская область - 73 558 рублей.

Выводы были сделаны на основе изучения резюме, размещенных на сайте сервиса. Специалисты рынка труда отмечают, что указывать желаемый доход надо исходя из реальной ситуации. Нельзя слишком занижать желаемую зарплату, чтобы привлечь работодателя, так как это указывает на отчаяние человека и готовность ухватиться за любой заработок. Но не стоит и слишком жадничать. Можно повысить средний по профессии и квалификации доход на 5-10%, чтобы иметь запас на «торг».