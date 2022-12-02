В Петербурге ждут наплыва туристов на новогодние праздники. Фото: Олег ЗОЛОТО

Туристический бум ожидается в Петербурге на новогодние праздники. Туроператоры отмечают, что спрос на авиаперелеты и номера в отелях заметно вырос по сравнению с прошлым сезоном.

- Бронирование гостиниц на новогодние праздники в Петербурге выросло на 14,3%, - сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.

У туристов спросом пользуются комфортные отели уровня три и четыре звезды, а также недорогие хостелы. Арендуют и гостевые дома с квартирами. В среднем цена за сутки проживания составляет 6600 рублей, что на 400 рублей выше прошлогоднего урвовня.

Авиабилеты в Северную столицу на даты с 30 декабря по 8 января стали покупать на 23% чаще. А вот количество туристов, выбирающих железнодорожный транспорт, наоборот, снизилось на 21,5%.