Сквер в Калининском районе Петербурга назвали в честь Героя СССР Виктора Лягина

Сквер на Политехнической улице от улицы Фаворского до дома № 6 по улице Хлопина получил имя Виктора Лягина. Фото: Яндекс.Карты.

Безымянный сквер в Калининском районе Петербурга теперь будет носить имя Героя Советского Союза Виктора Лягина. Такое решение приняла городская топонимическая комиссия. А губернатор одобрил, подписав соответствующее постановление.

- Безымянному скверу, расположенному на Политехнической улице от улицы Фаворского до дома № 6 по улице Хлопина, присвоено наименование «сквер Виктора Лягина», - говорится в документе, текст которого приводит пресс-служба Смольного.

Место, получившее имя Лягина, выбрано не случайно. Он расположен неподалеку от Политехнического университета, где учился будущий Герой СССР.

Справка «КП»:

Виктор Александрович Лягин родился в 1908 году. С 1922 года по 1938 год жил в городе на Неве. После окончания Политеха работал инженером на станкостроительном заводе. В годы войны служил во внешней разведке. Погиб в 1943 году.