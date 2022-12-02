Петербуржец украл собачку как из фильма «Маска», потому что всегда мечтал о такой

Петербуржец украл собаку, как из фильма. Фото: кадр из х/ф "Маска".

Прокуратура Петерубрга утвердила обвинительное заключение по делу о краже собачки по кличке Маруся. Милого песика породы джек-рассел-терьер увел от магазина 33-летний мужчина. Причиной всему стала мечта иметь собаку, как в комедии «Маска» с Джимом Керри.

- 27 сентября 2022 года обвиняемый, заранее договорившись с приятелем, решили похитить собаку привязанную за поводок у входа в торгово-развлекательный комплекс, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Затея удалась, но уже на следующий день во время прогулки собака сбежала от новых хозяев. Ее обнаружили на улице зоозащитники, и приютили. А потом, через соцсети, были найдены ее законные владельцы и песика - любимца троих детей - вернули домой.

Хозяева Маруси написали заявление в полицию и указали сумму ущерба - 30 тысяч рублей. Было возбужден дело о краже, за которую теперь мечтательному петербуржцу придется отвечать в суде.