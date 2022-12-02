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НовостиЗдоровье2 декабря 2022 15:12

Заболеваемость ковидом в Петербурге выросла на 28% за неделю

Доля госпитализаций увеличилась на 22%
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге растет заболеваемость ковидом

В Петербурге растет заболеваемость ковидом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Так, например число новых случаев заболевания ковидом за неделю стало больше на 28 процентов, а количество госпитализаций увеличилось на 22 процента.

- Из-за роста заболеваемости коронавирусом в городской больнице Святого Великомученика Георгия, в Александровской больнице и больнице имени Скворцова-Степанова появилось дополнительно более 200 коек. В городе в восьми стационарах развернуто более двух тысяч инфекционных коек, - рассказали в пресс-службе Смольного.

В ведомстве рассказали, что вакцинироваться от коронавируса в Петербурге можно в 161 прививочном пункте. Кроме этого, в городе работают выездные бригады с врачами, где также можно поставить прививку. Северная столица по темпам вакцинации превышает среднероссийский показатель.