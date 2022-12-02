Прямой рейс в Самарканд из Пулково будет запущен 16 декабря

Рейсы будет совершать авиакомпания «Россия» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 16 декабря петербуржцы смогут улететь из аэропорта Пулково в Самарканд. Рейсы будет совершать авиакомпания «Россия». Об открытии продажи билетов в один из древнейших городов Средней Азии сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

- Расширяется программа полетов в Узбекистан. Рейсы в Самарканд будут выполняться три раза в неделю. Перелеты доступны по средам, пятницам и воскресеньям, - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Улететь из Пулково в Самарканд можно будет в восемь утра, соответственно, на месте пассажиры будут в три часа дня. Обратный рейс в Пулково выполняется в 16:20 и прибывает в Петербург в 19:20. Время сообщается по местным часам аэропорта вылета.

- Самарканд славится богатой историей. Туристы смогут оценить яркий вкус блюд национальной узбекской кухни и восточное гостеприимство, - добавили в пресс-службе аэропорта Пулково.