Новое общественное пространство появилось на берегу Финского залива в Петербурге

Специалисты завершили благоустройство променада вдоль Балтийского бульвара. Фото: Комитет по благоустройству

Новое общественное пространство появилось вдоль Балтийского бульвара в Петербурге. Работы по его благоустройству недавно завершились. Променад на берегу Финского залива создан в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Отдыхающие могут погулять по живописному маршруту по кромке Балтийского моря. Там же можно позагорать, поиграть с детьми и полюбоваться красивейшим заливом, - рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

Площадь Балтийского бульвара составляет более 18 тысяч квадратных метров. На территории общественного пространства появились детские и спортивные площадки, а также спуски к воде и на пляж, качели и даже стационарный бинокль, через который можно взглянуть на красоты Финского залива.