Движение транспорта в Петроградском районе ограничат на три дня из-за съемок триллера

Схема организации движения будет изменена с 6 по 8 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Схема организации движения транспорта изменится на три дня в Петроградском районе. Там пройдут съемки художественного фильма «Почему ты такая злая». Из-за этого с 6 по 8 декабря там будут действовать временные ограничения движения транспортных средств.

- 6 декабря с полуночи до 23:59 нельзя будет останавливаться на улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до Вяземского переулка, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

6, 7, 8 декабря с 6:00 до 23:00 будет ограничено движение на улице Профессора Попова вдоль дома №54/31 по Каменноостровскому проспекту. Там планируется сузить проезжую часть.

Фильм «Почему ты такая злая» выйдет в 2023 году. Режиссером кинокартины является Карен Оганесян, а одним из продюсеров стал Вячеслав Дусмухаметов. В следующем году зрители увидят новый фильм в жанре триллера и драмы.