Петербурженка выплатит 340 тысяч рублей за спиленные в лесу ели

Суд назначил нарушительнице серьезный штраф Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год совсем скоро, поэтому жители Петербурга уже пытаются незаконно спилить елочку себе домой или на продажу. Но это чревато штрафами. На одну нарушительницу природоохранная прокуратура направила в суд иск о взыскании ущерба.

- Женщина спилила семь европейских елей прямо на территории памятника природы регионального значения «Комаровский берег» в поселке Комарово, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

После проверки надзорное ведомство установило, что женщина причинила ущерб памятнику природы. Он оценен в сумму более 340 тысяч рублей. Суд признал нарушительницу виновной и обязал жительницу Петербурга выплатить деньги. Природоохранная прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.