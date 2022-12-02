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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 20:32

Петербурженка выплатит 340 тысяч рублей за спиленные в лесу ели

Женщина незаконно спилила семь европейских елей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд назначил нарушительнице серьезный штраф

Суд назначил нарушительнице серьезный штраф

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год совсем скоро, поэтому жители Петербурга уже пытаются незаконно спилить елочку себе домой или на продажу. Но это чревато штрафами. На одну нарушительницу природоохранная прокуратура направила в суд иск о взыскании ущерба.

- Женщина спилила семь европейских елей прямо на территории памятника природы регионального значения «Комаровский берег» в поселке Комарово, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

После проверки надзорное ведомство установило, что женщина причинила ущерб памятнику природы. Он оценен в сумму более 340 тысяч рублей. Суд признал нарушительницу виновной и обязал жительницу Петербурга выплатить деньги. Природоохранная прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.