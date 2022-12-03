Вход в Кунсткамеру станет бесплатным в день рождения музея 6 декабря

Музей будет открыт на вход до 15 часов Фото: Олег ЗОЛОТО

Посетить Кунсткамеру 6 декабря можно будет бесплатно в четь дня рождения музея. В этом году первому в России музею исполняется 308 лет - он был учрежден в 1714 году Петром Первым. Отметить праздник сотрудники решили вместе с посетителями, подготовив специальную программу.

- Научные сотрудники МАЭ РАН проведут авторские экскурсии. К примеру, старший научный сотрудник отдела этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии Александр Синицын расскажет о традиционном японском оружии и великолепных самурайских доспехах, - рассказали в пресс-службе Кунсткамеры.

Музей открыт на вход до 15 часов. Экспозиция закроется в 16:00.