Бастрыкин заинтересовался сносом исторических корпусов бывшего Кожевенного завода в Петербурге

Здание является объектом культурного наследия регионального значения ФОТО: пресс-служба администрации Петербурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался сносом исторических корпусов бывшего Кожевенного завода А.А. Парамонова в Петербурге. Это здание находится на углу Масляного канала и Кожевенной линии.

- По информации граждан, на территории объекта уже начались подготовительные работы к демонтажу здания. Председатель СК поручил проверить данную информацию и.о. руководителя ГУ СК по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой и предоставить доклад, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно распоряжению КГИОП от марта 2022 года Кожевенный завод, а точнее его контора и котельная, включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.