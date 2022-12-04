Снег и до минус 4 градусов ожидается в Петербурге 4 декабря

В Петербурге пройдет небольшой снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В воскресенье, 4 декабря, Санкт-Петербург находится в полосе атмосферного фронта. Синоптическая ситуация в атмосфере над городом в этот день будет определяться фронтальным разделом с запада. В Северной столице прогнозируют облачную погоду, ожидается снег, а местами – снежная крупа.

- Температура воздуха в течение суток составит от двух до четырех градусов со знаком минус в Петербурге. А в Ленинградской области будет от -2 до -7 градусов. Южный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, - написал в своем телеграмм-канале ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Он также отметил, что атмосферное давление будет меняться и превысит нормальные значения. В понедельник, 5 декабря, днем пройдет небольшой и кратковременный снег, а температура воздуха в городе почти не изменится.