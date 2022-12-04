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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 6:17

Мужчина и женщина пострадали в квартирном пожаре на Гаврской улице в Петербурге

12 спасателей в течение 40 минут тушили пламя
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дам и огонь из окна квартиры сфотографировали очевидцы. Фото: vk.com/spb_today

Дам и огонь из окна квартиры сфотографировали очевидцы. Фото: vk.com/spb_today

Двухкомнатная квартира загорелась в Выборгском районе Петербурга в ночь на 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на улице Гаврской поступило в 1:09. На место происшествия сразу отправились спасатели, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В квартире площадью 45 квадратных метров загорелась комната и коридор. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать огонь за сорок минут: пожара уже не было в 1:50.

По предварительной информации, из-за возгорания пострадали мужчина и женщина: они госпитализированы. На место пожара выезжали три пожарные машины и 12 спасателей, сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.