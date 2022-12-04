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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 7:27

Две машины проехались по пешеходу и скрылись с места ДТП в Петербурге

Молодой парень погиб на месте из-за полученных травм
Анастасия НУРАДИЛОВА
Молодой парень погиб на месте из-за полученных травм

Молодой парень погиб на месте из-за полученных травм

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смертельное двойное ДТП произошло в Выборгском районе Петербурга утром 3 декабря. 48-летний водитель на автомобиле «Мерседес Бенц Спринтер» сбил молодого мужчину и скрылся с места аварии.

- Мужчина уже пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу.

После одного водителя, другой мужчина тоже наехал на уже сбитого пешехода. При этом, петербуржец «Фольксваген Транспортер Т4» тоже скрылся с места ДТП. Сообщается, что водитель 10 раз привлекался к административной ответственности.

Пострадавший молодой человек погиб от полученных травм. Позже виновники случившегося сами пришли в отдел полиции для дачи показаний. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.