Исторический 3D-спектакль про Петра I показали на Дворцовой площади в Петербурге

Мультимедийное представление транслировали на фасаде Главного штаба Фото: Артем КИЛЬКИН

Мэппинг-шоу к 350-летию со дня рождения Петра I прошло в Петербурге 3 декабря. Мультимедийный спектакль показали на Дворцовой площади прямо на фасаде Главного штаба. Шоу длится всего 40 минут, но не оставляет никого равнодушным.

- Мультимедийное представление под названием «Петр Первый» отображает самые значимые страницы биографии первого российского императора и подчеркивает его роль в истории государства, - сообщает пресс-служба Смольного.

Основу видеоряда составили исторический художественный материал и специально отснятый видеоконтент.

Для тех, кто очень хотел посетить мэппинг-шоу, но не успел, его покажут еще и 4 декабря. Мультимедийный спектакль начнется в 18:00 и до 23:00 будет повторяться: сеанс длится 40 минут. В этот же день на Дворцовой площади пройдет общероссийский конкурс современного медиаискусства «Страна СВЕТА».