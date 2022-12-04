Более 1000 кубометров снега приняли снежные пункты в Петербурге

Больше всего снега доставлено в пункт на улице Севастьянова. Фото: t.me/VDKSPB

В Петербурге снежные пункты приняли первые 1000 кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала» 2 декабря.

- Утром 2 декабря объем составил 1037 кубических метров снега. В числе лидеров пункт на Транспортной улице – 492 кубометра. Много осадков доставили в пункт на Гостилицком шоссе – туда привезли 286 кубометров снега, - сообщает организация.

Абсолютным лидером по количеству привезенных осадков стал снегоплавительный пункт на улице Севастьянова в Колпино. Туда доставлено 117 кубометров снега.

В городе работает 18 объектов, которые помогают справляться с последствиями снегопада: 11 стационарных пунктов, где плавят снег, и 7 снегоприемных пунктов. Проектная производительность всех объектов составляет 101,5 тысяч кубометров в сутки.