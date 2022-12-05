В Ленобласти составлен список из 3,5 тысяч бомбоубежищ для населения

В Ленобласти составлен список всех укрытий для населения на случай ЧС. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ленинградской области составили перечень всех «защитных сооружений для укрытия населения». Речь идет как об укрепленных бомбоубежищах, так и о подвалах зданий, приспособленных для того, чтобы переждать опасность.

- Эти помещения равномерно распределены по всей территории региона, - отметил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин.

Всего в списке входят 3454 объекта, они рассчитаны на прием более четырех миллионов человек. Учитывая, что население Ленобласти составляет чуть менее двух миллионов, то запас создан двукратный.

Чтобы жители и гости региона в случае чрезвычайной ситуации знали, куда им идти, будут смонтированы указатели и знаки, обозначающие убежища.

Полный список защитных сооружений опубликован на сайте Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.